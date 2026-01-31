Venezuela kündigt Amnestie für politische Häftlinge an

Venezuelas Regierung hat eine umfassende Amnestie für politische Gefangene angekündigt. "Wir haben beschlossen, ein allgemeines Amnestiegesetz voranzutreiben, das den Zeitraum der politischen Gewalt von 1999 bis heute abdeckt", sagte die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez. Zudem soll das berüchtigte Gefängnis El Helicoide geschlossen werden.

In Venezuela regiert seit 1999 die linke Bewegung des ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez, auch "Chavismus" genannt.