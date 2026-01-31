USA genehmigen Rüstungsgeschäfte mit Israel über 6,5 Mrd. Dollar
Die Genehmigung durch das US-Außenministerium umfasse drei separate Verträge.
Die US-Regierung hat potenzielle Militärverkäufe an Israel im Wert von mehr als 6,5 Milliarden Dollar (5,45 Mrd. Euro) genehmigt. Dies teilte das Pentagon am Freitag (Ortszeit) mit.
Die Genehmigung durch das US-Außenministerium umfasse drei separate Verträge. Darunter sei ein möglicher Verkauf von leichten taktischen Fahrzeugen samt Ausrüstung für schätzungsweise 1,98 Milliarden Dollar sowie der Verkauf von Apache-Kampfhubschraubern des Typs AH-64E für 3,8 Milliarden Dollar.
Ein dritter Rüstungsauftrag habe ein Volumen von 740 Millionen Dollar. Hauptauftragnehmer für die Fahrzeuge sei AM General LLC, während die Apache-Hubschrauber von Boeing und Lockheed Martin geliefert werden sollen.
