USA genehmigen Rüstungsgeschäfte mit Israel über 6,5 Mrd. Dollar

Die US-Regierung hat potenzielle Militärverkäufe an Israel im Wert von mehr als 6,5 Milliarden Dollar (5,45 Mrd. Euro) genehmigt. Dies teilte das Pentagon am Freitag (Ortszeit) mit.

Die Genehmigung durch das US-Außenministerium umfasse drei separate Verträge. Darunter sei ein möglicher Verkauf von leichten taktischen Fahrzeugen samt Ausrüstung für schätzungsweise 1,98 Milliarden Dollar sowie der Verkauf von Apache-Kampfhubschraubern des Typs AH-64E für 3,8 Milliarden Dollar.