Venezuela in der Krise: Nun soll der Papst Maduro helfen

Während der entmachtete Staatschef auf kirchlichen Beistand hofft, fordert der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó Unterstützung von der EU. Die Union hatte Maduro aufgefordert, bis spätestens Sonntag eine Präsidentenwahl auszurufen. Als der daraufhin trotzig reagierte ("Uns interessiert nicht, was Europa sagt") und die Frist vertreichen ließ, erkannten mehrere EU-Staaten - darunter auch Österreich - Guaidó am Montag als Interimspräsidenten an.

"Venezuela blutet aus"

Guaidó berichtete daraufhin in einem Interview mit dem Magazin profil von einem Signal an jene Venezolaner, "die durchhalten, obwohl der Kampf sehr brutal war". Bisher sei es schwierig gewesen, Europa auf die Krise Venezuelas aufmerksam zu machen." Venezuela blutet aus, weil die Menschen wegen Mangel an Essen und Medizin scharenweise das Land verlassen", sagte er. Vonseiten der EU erhofft er sich schärfere Sanktionen gegen die Regierung Maduro. "Es gibt Zweifel in Europa, ob die Sanktionen effektiv waren oder nicht. Ich denke, der jetzige Prozess zeigt, dass sie sehr nützlich waren", erklärte er. Und: "Ich hoffe mit jedem Tag mehr darauf, dass Europa schlagkräftiger wird".