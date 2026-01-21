US-Erdölverkauf: Venezuela erzielt 300 Millionen Dollar Einnahmen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Durch den Verkauf venezolanischen Erdöls durch die USA hat Venezuela nach Angaben der Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez 300 Millionen Dollar (256 Millionen Euro) eingenommen. Das Geld, das aus einem Verkauf im Wert von 500 Millionen Dollar stamme, werde genutzt werden, um den Devisenmarkt zu "stabilisieren" und "die Einkommen und die Kaufkraft unserer Arbeitnehmer zu schützen", sagte Rodríguez am Dienstag (Ortszeit) in einer im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache.

Kluft zwischen Dollarkurs und Schwarzmarktkurs Venezuelas landeseigene Währung, der Bolívar, ist praktisch wertlos. Im Jahr 2019 hatte der damalige Präsident Nicolás Maduro den Dollar als Währung eingeführt, um die Hyperinflation zu bekämpfen. Durch die seit sechs Jahren bestehenden US-Sanktionen gegen venezolanisches Erdöl herrscht jedoch ein Mangel der US-Währung in dem südamerikanischen Land, wodurch ihr Wert in die Höhe geschnellt ist. Durch Interventionen am Devisenmarkt will die Regierung die Kluft zwischen dem offiziellen Dollarkurs und dem Schwarzmarktkurs schrittweise verringern.

Washington kontrolliert Verkauf seit Angriff Die USA hatten Anfang Jänner einen Militärangriff gegen Venezuela ausgeführt und Präsident Maduro und dessen Frau Cilia Flores gefangen genommen. Dem linksgerichteten langjährigen Staatschef soll in den USA wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden. Das Weiße Haus hatte nach dem Angriff erklärt, der Verkauf des venezolanischen Öls werde "auf unbestimmte Zeit" von Washington kontrolliert. US-Präsident Donald Trump erklärte, das Erdöl könne zum Marktpreis verkauft werden und die Erlöse würden sowohl den USA als auch Venezuela zugutekommen.