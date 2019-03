Venezuela: Ein Land, eine Krise - zwei Botschafter in Wien

Österreichs Bundesregierung hat ihre Unterstützung für Juan Guaido erklärt – so wie inzwischen mehr als 80 Staaten weltweit. Man nennt ihn „Übergangspräsidenten“, der freie und faire Wahlen in Venezuela organisieren soll. Doch dessen Gesandten, William Valeri, tatsächlich als Botschafter anzuerkennen, daran will man vorerst weder in der Bundesregierung noch in der Präsidentschaftskanzlei denken. Man bezeichnet ihn als „Emissär“ und empfängt ihn zu Hintergrundgesprächen.

Dort, wie auch im KURIER-Interview, schildert der Manager seine Sicht der Lage. Das Maduro-Regime gerate durch die Massendemonstrationen, aber auch durch die internationalen Sanktionen immer stärker unter Druck. Die Einnahmen, hauptsächlich aus dem Erdölgeschäft, würden immer weniger: „Wenn die Handlanger Maduros immer weniger Profite unter sich aufteilen können, brechen irgendwann interne Konflikte auf. Das Regime wird implodieren“

Die Gefahr, dass es zu einer weiteren Eskalation des schwelenden Bürgerkrieges und zu neuen Gewaltausbrüchen komme, sei trotzdem groß, gesteht auch Valeri ein: „Aber mein Land wird seit 20 Jahren von Gewalt beherrscht: Willkürliche Verhaftungen, Folter von politischen Häftlingen, Schüsse auf Demonstranten.“ Die Mehrheit der Menschen, gibt er sich überzeugt, sei daher bereit, sich dieser Gewalt zu stellen.