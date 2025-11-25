Vatikan: Monogamie bleibt Leitbild christlicher Ehen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Vatikan hat in einem neuen Dokument die Monogamie als Leitbild der christlichen Ehe bekräftigt. Die Ehe sei eine „Einheit, die aus zwei Einzelpersonen besteht und eine derart intime und alles umfassende Beziehung verlangt, dass sie nicht mit anderen geteilt werden kann“, heißt es in dem knapp 40-seitigen Schreiben der vatikanischen Glaubensbehörde. Als Oberhaupt der katholischen Kirche hatte sie Papst Leo XIV. zuvor gebilligt.

Diese Exklusivität sei das wesentliche Merkmal der Ehe und unveräußerlich, heißt es in dem Dokument weiter. Sie verhindert demnach, dass der „andere in seinem einzigartigen Wert relativiert und lediglich als Mittel unter anderen benutzt wird, um Bedürfnisse zu befriedigen“. Die Rede ist von einer „Verbindung zwischen einer einzigen Frau und einem einzigen Mann“. Der Vatikan reagiert mit der sogenannten lehrmäßigen Note mit dem Titel „Una caro - Ein Loblied auf die Monogamie“ auf Bitten von afrikanischen Bischöfen, die in den vergangenen Jahren regelmäßig die Verbreitung der Vielehen-Praxis - auch bekannt unter dem Begriff Polygamie - in ihren Gemeinden beklagten und den Heiligen Stuhl um Orientierung in dieser Sache baten.