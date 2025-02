Spanien: Von Flut betroffene Migranten erhalten legalen Status

Spaniens Regierung will Migranten, die von den Flutkatastrophe im Osten des Landes im vergangenen Jahr betroffen waren, eine einjährige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erteilen. Die Maßnahmen dürften mindestens 25.000 Migranten und Familienangehörigen zugute kommen, die zwischen dem 28. Oktober und dem 4. November in einer der von den Überschwemmungen betroffenen Gemeinden gelebt hätten, teilte das zuständige Ministerium am Dienstag mit.