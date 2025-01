Valencia: Stadtrat shoppt während Fluthilfe-Sitzung online Wein

In der Plenarsitzung am Dienstag wurde über die Bereitstellung von zusätzlichen 25 Millionen Euro für die von der Jahrhundertflut betroffenen Gebiete debattiert.

Ein valencianischer Politiker steht in der Kritik, nachdem er während einer Plenarsitzung , in der es um zusätzliche Mittel für die von den verheerenden Überschwemmungen im Oktober betroffenen Gebiete ging, beim Online-Shopping erwischt wurde.

Der Stadtrat José Marí Olano von der konservativen Volkspartei (PP ) nutzte die Zeit laut Medienberichten jedoch, um sich online durch das Angebot an Weinen und Spirituosen zu klicken. Sein Pech: Ein Livestream filmte seinen Online-Einkauf, die Bilder machten in den sozialen Medien die Runde.

Am 29. Oktober 2024 verwandelten sich Straßen innerhalb kürzester Zeit in reißende Flüsse. An einigen Orten in höheren Lagen fielen binnen wenigen Stunden bis zu 491 Liter pro Quadratmeter - so viel wie sonst in einem Jahr in der Region. Ganze Ortschaften wurden von Wasser und Schlamm zerstört. Mehr als 220 Menschen starben.

Bevölkerung zu spät gewarnt?

Die valencianische Regionalregierung und die Zentralregierung in Madrid sind nach der Überschwemmungskatastrophe massiv in die Kritik geraten. Die Bevölkerung sei zu spät vor den Wassermassen gewarnt worden und Hilfe sei erst Tage oder Wochen nach der Katastrophe angekommen, so der Vorwurf.

Zehntausende gingen auf die Straße und forderten den Rücktritt des Regionalpräsidenten Carlos Mazón (PP).