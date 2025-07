Mit Spannung wird erwartet, ob sie an diesem Sonntag im Zollstreit eine Einigung erzielen können. Trump sah bei seiner Ankunft in Schottland am Freitag eine "gute 50:50-Chance" .

Trump und US-Zölle: "Der größte Deal von allen"

Sollte eine Übereinkunft gelingen, wäre es ihm zufolge "der größte Deal von allen". Der Republikaner hatte vor zwei Wochen inmitten laufender Verhandlungen mit einem Brief an von der Leyen die Drohkulisse noch einmal erhöht: In dem auf der Plattform Truth Social veröffentlichten Dokument kündigte er Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Importe aus der EU ab dem 1. August an.

Er ließ allerdings die Option offen, von diesem Zollsatz abzuweichen, sollte die Europäische Union ihren Markt stärker für die USA öffnen.