USA ziehen 1.000 US-Soldaten aus Syrien ab

Die USA wollen mehr als die Hälfte ihrer in Syrien stationierten Soldaten abziehen. In den kommenden Monaten werde die US-Militärpräsenz in dem Land auf weniger als 1.000 Soldaten reduziert, erklärte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Freitag.

Das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando sei weiterhin bereit, Angriffe auf die "Überreste des IS in Syrien" auszuführen, fügte er hinzu.