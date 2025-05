Wie die EU vergraulte Wissenschafter aus USA anlocken will

Die EU will die Forschung in Europa mit einer halben Milliarde Euro stärken und so auch von US-Präsident Donald Trump vergraulte Wissenschafter über den Atlantik locken. "Wissenschaft ist eine Investition, und wir müssen die richtigen Anreize bieten", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag bei der Ankündigung der Pläne in Paris.