USA warnen vor "Militäraktivitäten" über Mexiko und Mittelamerika

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat Fluggesellschaften vor "Militäraktivitäten" im Luftraum über Mexiko und mehreren mittelamerikanischen Staaten gewarnt.

Die FAA veröffentlichte am Freitag mehrere Mitteilungen, in der sie auf "potenziell gefährliche Situationen" hinweist, die mit Störungen des Satelliten-Navigationssystems zusammenhängen könnten. Die Warnung gelte für einen Zeitraum von 60 Tagen.