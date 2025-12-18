11,1 Milliarden Dollar: USA genehmigen bislang größtes Waffenpaket für Taiwan

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die USA wollen Taiwan Waffen im Rekordwert von 11,1 Milliarden Dollar (9,47 Mrd. Euro) liefern. Es handle sich um das bisher größte US-Waffenpaket für die Insel, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Das Paket umfasse unter anderem HIMARS-Raketensysteme, Haubitzen, Panzerabwehrraketen und Drohnen. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, die Waffenlieferung diene den nationalen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen der USA, indem sie Taiwans Bemühungen zur Modernisierung seiner Streitkräfte und zur Aufrechterhaltung einer glaubwürdigen Verteidigungsfähigkeit unterstütze. Das Vorhaben befinde sich nun in der Phase der Benachrichtigung des US-Kongresses.

Rekordpaket ist eine Antwort auf die Bedrohung durch China Die Sprecherin des Präsidialamtes, Karen Kuo, erklärte, ihr Land werde weiterhin die Verteidigungsreformen vorantreiben, die Widerstandsfähigkeit der gesamten Gesellschaft stärken, die Entschlossenheit zur Selbstverteidigung demonstrieren und den Frieden durch Stärke sichern. Sie dankte den USA für die Lieferung. Der Experte Rupert Hammond-Chambers vom U.S.-Taiwan Business Council sagte, Waffen wie die HIMARS-Systeme, die von der Ukraine ausgiebig gegen russische Streitkräfte eingesetzt würden, könnten eine wesentliche Rolle bei der Zerstörung einer chinesischen Invasionstruppe spielen. Das Rekordpaket sei eine Antwort auf die Bedrohung durch China und die Forderung von US-Präsident Donald Trump, dass Partner und Verbündete mehr für ihre eigene Verteidigung tun müssten. Der Ankündigung ging in der vergangenen Woche eine unangekündigte Reise des taiwanischen Außenministers Lin Chia-lung in die USA voraus. Er habe sich in der Gegend um Washington mit US-Vertretern getroffen, wie die Nachrichtenagentur Reuters von zwei Insidern erfuhr. Taiwans Präsident Lai Ching-te hatte zudem im vergangenen Monat einen zusätzlichen Verteidigungshaushalt in Höhe von 40 Milliarden Dollar für die Jahre 2026 bis 2033 angekündigt und erklärt, es gebe keinen Raum für Kompromisse bei der nationalen Sicherheit.