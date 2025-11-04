Ehemaliger US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot
Zusammenfassung
- Ex-US-Vizepräsident Dick Cheney ist im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung und langjährigen Herzproblemen verstorben.
- Cheney war von 2001 bis 2009 Vizepräsident unter George W. Bush und prägte maßgeblich die US-Sicherheits- und Außenpolitik nach den Anschlägen vom 11. September 2001.
- Trotz gesundheitlicher Probleme blieb Cheney bis ins hohe Alter politisch aktiv und wurde von seiner Tochter Liz Cheney als Verteidiger der amerikanischen Freiheit gewürdigt.
Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Wie seine Familie mitteilte, starb Cheney im Kreis seiner Angehörigen an den Folgen einer Lungenentzündung sowie langjährigen Herz- und Gefäßerkrankungen.
Cheney war von 2001 bis 2009 Vizepräsident unter George W. Bush und prägte maßgeblich die US-Außenpolitik nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Als treibende Kraft hinter dem "Krieg gegen den Terror" und dem Einmarsch in den Irak wurde er weltweit bekannt – und vielfach kritisiert. Seine Warnungen vor angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak erwiesen sich später als unbegründet, was seinem politischen Vermächtnis erheblich schadete.
Trotz zahlreicher Herzinfarkte und einer Herztransplantation im Jahr 2012 blieb Cheney bis ins hohe Alter aktiv. In seinen letzten Jahren distanzierte er sich zunehmend von der republikanischen Partei, insbesondere wegen seiner scharfen Kritik an Donald Trump, den er als "Feigling" und "größte Bedrohung für die Republik" bezeichnete. 2024 stimmte Cheney sogar für die Demokratin Kamala Harris – ein symbolischer Bruch mit seiner politischen Vergangenheit.
Cheney verteidigte bis zuletzt seine Rolle in der US-Sicherheitspolitik. Methoden wie Waterboarding und die Inhaftierung von Terrorverdächtigen ohne Prozess in Guantanamo Bay hielt er für gerechtfertigt. Kritik an diesen Praktiken wies er stets zurück.
Mit Cheney verliert die USA eine Figur, die wie kaum eine andere die Ära nach 9/11 geprägt hat – mit weitreichenden Folgen für die Weltpolitik und das Vertrauen in politische Führung.
Kommentare