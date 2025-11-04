Ehemaliger US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot

Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Wie seine Familie mitteilte, starb Cheney im Kreis seiner Angehörigen an den Folgen einer Lungenentzündung sowie langjährigen Herz- und Gefäßerkrankungen.

Cheney war von 2001 bis 2009 Vizepräsident unter George W. Bush und prägte maßgeblich die US-Außenpolitik nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Als treibende Kraft hinter dem "Krieg gegen den Terror" und dem Einmarsch in den Irak wurde er weltweit bekannt – und vielfach kritisiert. Seine Warnungen vor angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak erwiesen sich später als unbegründet, was seinem politischen Vermächtnis erheblich schadete.