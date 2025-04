US-Verteidigungsminister teilte Angriffspläne offenbar auch im Familien-Chat

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat einem Zeitungsbericht zufolge Details des Angriffs auf die radikal-islamische Houthi-Miliz im März in einer weiteren Chatgruppe des Messenger-Dienstes Signal geteilt. Zu dieser gehörten auch seine Frau, sein Bruder und sein persönlicher Anwalt, berichtete die New York Times am Sonntag (Ortszeit). Hegseth teilte demnach angeblich dieselben Informationen des Angriffs, die letzten Monat von The Atlantic publik gemacht wurden.