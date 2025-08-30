Die USA sind zur Lieferung mehrerer Patriot-Flugabwehrsysteme und anderer Waffen an den NATO-Partner Dänemark bereit, der die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland unterstützen will.

Das Außenministerium in Washington genehmigte den Deal, dessen Umfang mit 8,5 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd Euro) beziffert wurde. Neben sechs Abschussrampen umfasst das Paket auch Radar- und Leitsysteme sowie entsprechende Raketen.