USA und Indien für engere Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen

Die USA und Indien wollen in Verteidigungsfragen enger zusammenarbeiten. Der neue US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte am Samstag bei einem Besuch in Neu Delhi, eine "freie und offene" Indo-Pazifik-Region gehöre zu den Prioritäten von Präsident Joe Biden.

Engere Zusammenarbeit

Austin kam unter anderem mit dem indischen Premierminister Narendra Modi und Verteidigungsminister Rajnath Singh zusammen. Modi nannte die Partnerschaft zwischen beiden Ländern eine "Kraft des globalen Guten".