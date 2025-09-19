Preissprünge: 2 US-Politiker wollen Kaffee-Zölle kippen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In den USA gibt es eine überparteiliche Initiative, um den beliebten Kaffee von den von Präsident Donald Trump verhängten Zöllen zu befreien. Zwei US-Abgeordnete von Republikanern und Demokraten wollen mit einem gemeinsamen Gesetzentwurf eine Ausnahme von den Strafzöllen erreichen, wie die Washington Post am Freitag unter Berufung auf den Entwurf berichtete.

Demnach planen der Republikaner Don Bacon und der Demokrat Ro Khanna eine Initiative, die Kaffeeprodukte von allen nach dem 19. Januar 2025 verhängten Zöllen befreien soll. "Warum belegen wir US-Bürger mit Zöllen auf etwas, das wir nicht einmal anbauen? Das ergibt keinen Sinn", sagte Bacon der Zeitung. Die beiden Politiker wollen den Amerikanerinnen und Amerikanern helfen, bei einem Produkt des täglichen Bedarfs zu sparen.

Kaffee durch Zölle teurer geworden Die geplante Ausnahmeregelung soll dem Bericht zufolge für gerösteten und entkoffeinierten Kaffee gelten sowie für Kaffeeschalen, -häute und andere kaffeehaltige Getränke oder Ersatzstoffe. Hintergrund ist ein von der Trump-Regierung Ende Juli verhängter Strafzoll von 50 Prozent auf brasilianische Importe, darunter auch Rohkaffee. Kaffee gilt als einer der Faktoren, die die Lebensmittelpreise in den USA seither in die Höhe treiben.