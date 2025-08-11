Neues Steuergesetz: 10 Millionen US-Bürger verlieren Versicherung

Durch das neue Steuer- und Ausgabengesetz von Präsident Donald Trump dürften im kommenden Jahrzehnt zehn Millionen US-Bürger zusätzlich ihre Krankenversicherung verlieren.

Dies geht aus einer am Montag veröffentlichten, aktualisierten Schätzung des überparteilichen Haushaltsbüros des Kongresses (CBO) hervor. Demnach wird das Einkommen der ärmsten Amerikaner durch das Gesetz um 1.200 Dollar pro Jahr (1.030,22 Euro) sinken.