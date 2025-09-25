USA genehmigten Raketenverkauf an Deutschland

Den Verkauf genehmigte das US-Außenministerium. Die DSCA unterrichtete darüber vorschriftsmäßig den Kongress in Washington, der dem Verkauf nun noch zustimmen muss.

Die US-Regierung hat den Verkauf von Luft-Luft-Raketen im Wert von 1,23 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 1,05 Milliarden Euro) und dazugehörigen Rüstungsgütern an Deutschland auf den Weg gebracht. Die US-Behörde für die Verteidigungszusammenarbeit (DSCA) gab am Donnerstag die Genehmigung des Verkaufs von bis zu 400 Lenkflugkörpern bekannt, mit denen laut DSCA die für die Luftwaffe neu zu beschaffenden F-35-Kampfjets bestückt werden können.

"Zukünftigen Bedrohungen besser begegnen"

Die DSCA schrieb weiter, der nun vorgeschlagene Verkauf werde "Deutschlands Fähigkeit verbessern, aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen, indem er die Luft-Luft-Fähigkeiten des deutschen F-35-Programms erweitert und die deutschen sowie die gemeinsamen Planungs-, Ausbildungs- und Einsatzanforderungen der NATO unterstützt".

Zudem würden damit die Ziele der USA mit Blick auf Außenpolitik und nationale Sicherheit unterstützt, indem in Deutschland die Sicherheit eines NATO-Verbündeten verbessert werde, der "eine Kraft für politische Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt in Europa" sei.

Der F-35-Tarnkappenjet gilt derzeit als das modernste Mehrzweckkampfflugzeug der Welt. Die deutsche Regierung hatte die Beschaffung von insgesamt 35 F-35-Jets aus Mitteln des Sondervermögens für Verteidigung in Höhe von 100 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf den Weg gebracht. Nach aktuellen Angaben der Bundeswehr ist die Auslieferung des ersten F-35-Flugzeugs und die Ausbildung der ersten Piloten für das kommende Jahr geplant.