Nach tagelangen teils gewaltsamen Demonstrationen in Los Angeles haben die Proteste gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump weitere US-Städte erfasst. In der kalifornischen Millionenmetropole versammelten sich am Mittwoch (Ortszeit) wieder mehr als tausend Menschen zu einem friedlichen Protestzug, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Demonstrationen wurden auch aus St. Louis, Raleigh, Manhattan, Indianapolis, Spokane und Denver gemeldet.

Auch im texanischen San Antonio, wo der republikanische Gouverneur Greg Abbott die Nationalgarde des Staates eingesetzt hat, versammelten sich hunderte Menschen nahe des Rathauses. In Spokane im US-Staat Washington verhängte Bürgermeisterin Lisa Brown am Mittwochabend eine Ausgangssperre. In Los Angeles galt bereits die zweite Nacht in Folge eine Ausgangssperre. Die Stadtverwaltung will damit Vandalismus und Plünderungen in einigen Stadtteilen der Westküstenmetropole in den Griff bekommen.

"Unsere Stadt steht nicht in Flammen"

"Ich würde sagen, dass hier am Ground Zero im Großen und Ganzen alles in Ordnung ist", sagte die 66-jährige Lynn Sturgis am Mittwoch. "Unsere Stadt steht überhaupt nicht in Flammen, sie brennt nicht ab, wie unser schrecklicher Staatschef uns weismachen will", sagte die pensionierte Lehrerin mit Blick auf Präsident Trump.