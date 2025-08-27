USA und Israel: Treffen der Außenminister angekündigt

Wie das Ministerium Am Dienstag (Ortszeit) weiter mitteilte, ist das Treffen für Mittwoch geplant. Dazu wird es dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zufolge ebenfalls am Mittwoch im Weißen Haus ein Treffen zum Thema Gaza unter der Leitung von US-Präsident Donald Trump geben.

Auf die Frage, ob es einen Nachkriegsplan für den Gazastreifen gebe, sagte Witkoff dem US-Sender Fox News: "Ja, wir haben morgen ein großes Treffen im Weißen Haus, das vom Präsidenten geleitet wird, und wir werden einen sehr umfassenden Plan für den kommenden Tag zusammenstellen."

Auf die Frage, ob Israel etwas anderes tun sollte, um den Krieg zu beenden, antwortete Witkoff: "Wir denken, dass wir die Angelegenheit auf die eine oder andere Weise klären werden, sicherlich noch vor Ende dieses Jahres." Israel sei offen für weitere Gespräche mit der Hamas, sagte Witkoff weiter und fügte hinzu, dass auch die Hamas für eine Einigung offen sei.