Verhandlungen mit USA: Iran will "mit voller Härte" auf Angriff reagieren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die USA wollen an diesem Donnerstag US-Regierungskreisen zufolge mit dem Iran in Genf verhandeln. Ein Regierungsbeamter bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte bereits Irans Außenminister Abbas Araqchi eine weitere Verhandlungsrunde mit den USA in wenigen Tagen in Aussicht gestellt. Während die USA ihren militärischen Aufmarsch in der Region fortsetzten, stellte der Iran eine Reaktion "mit voller Härte" auf einen Angriff in Aussicht. Die USA und der Iran verhandeln derzeit über das umstrittene iranische Atomprogramm - doch greifbare Fortschritte gibt es bisher nicht. Befürchtet wird, dass US-Präsident Donald Trump stattdessen zu einem militärischen Schlag gegen die Führung in Teheran ausholt. Vergangene Woche hatte er dem Land eine Frist bis Anfang März gesetzt, einen Deal zu schließen. Medienberichten zufolge gibt es in Washington schon weit fortgeschrittene Vorbereitungen für spezifische Schläge gegen die Führung des Iran.

Der iranische Außenamtssprecher Esmail Baghaei betonte am Montag, dass sein Land auch auf einen "begrenzten Angriff" der USA wie jeder andere Staat "als Teil seines Rechts auf Selbstverteidigung mit voller Härte" reagieren. Größter US-Flugzeugträger auf Kreta Indes lief der größte Flugzeugträger der US-Marine, der "USS Gerald R. Ford", in die Souda-Bucht auf Kreta ein. Nach Angaben aus Militärkreisen dient der Aufenthalt auf dem dortigen großen Marine- und Luftwaffenstützpunkt der Versorgung des Schiffs. Washington hatte seine militärische Präsenz in der Region zuletzt deutlich verstärkt, unter anderem mit dem Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln".

Zudem befinden sich weitere Kriegsschiffe, Luftabwehrsysteme und Kampfflugzeuge in der Region. Israelische Medien berichteten zudem, auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv seien Tank- und Transportflugzeuge des US-Militärs gesichtet worden. Als Hinweis für Angriffsvorbereitungen wurde auch der Abzug von US-Regierungsbeamten aus dem Libanon gedeutet. Laut einem Vertreter des Außenministeriums in Washington wurde die Evakuierung von nicht zwingend benötigtem Personal aus der Botschaft in Beirut eingeleitet. Laut einem zweiten Insider wurden 50 Mitarbeiter evakuiert. "Ein Angriff ist ein Angriff" Baghaei reagierte am Montag auf eine vorherige Äußerung Trumps. Der US-Präsident hatte am Freitag auf Nachfrage eines Journalisten gesagt, er erwäge einen "begrenzten" Angriff auf den Iran, wenn Teheran nicht zu einem Abkommen mit den USA bereit sei. "So etwas wie einen begrenzten Angriff gibt es meines Erachtens nicht", sagte Baghaei. "Ein Angriff ist ein Angriff."

US-Verhandlungsführer Steve Witkoff hatte am Samstag gesagt, Trump wundere sich, dass der Iran trotz des hohen US-Militäraufgebots bisher nicht "kapituliert" habe. Baghaei sagte dazu am Montag, der Iran habe in seiner Geschichte noch nie kapituliert. EU: Brauchen nicht noch einen Krieg EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas warnte in Brüssel vor einer Eskalation des Konflikts. "Wir brauchen nicht noch einen Krieg in dieser Region", sagte sie am Rande eines EU-Außenministertreffens. Der Iran sei so schwach wie nie zuvor, fügte Kallas hinzu. Diese Chance sollte genutzt werden, um eine diplomatische Lösung zu finden.