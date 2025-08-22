Grenzzaun zu Mexiko: Trump ordnet skurrile Maßnahme an

Der hohe Grenzzaun zu Mexiko soll auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump schwarz gestrichen werden - damit er zu heiß zum darüber klettern wird.

Wunsch von Trump: Grenzzaun zu Mexiko schwarz zu streichen

Die Maßnahme sei an der gesamten Südgrenze der USA geplant, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Das gehe "speziell auf einen Wunsch des Präsidenten zurück, der versteht, dass in den hohen Temperaturen hier alles, was schwarz gestrichen ist, sich stärker aufheizt", verkündete Noem.