USA genehmigten Verkauf von Waffen und Ausrüstung an Israel

Die USA haben am Freitag Grünes Licht für den Verkauf von Waffen und Ausrüstung im Wert von mehr als drei Milliarden Dollar (2,9 Milliarden Euro) an Israel gegeben. US-Außenminister Marco Rubio habe den Verkauf am Freitag genehmigt, erklärte die US-Behörde für Verteidigungskooperation (DSCA) am Freitag.

Wegen "Notfall" ohne übliche Vorgaben genehmigt

Rubio habe "festgestellt und ausführlich begründet, dass ein Notfall vorliegt", erklärte die DSCA. Dieser erfordere "den sofortigen Verkauf" der genannten Verteidigungsgegenstände -dienstleistungen an die israelische Regierung im Interesse der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten". Damit entfalle die übliche Vorgabe, dass solche Verkäufe vom Kongress genehmigt werden müssen, hieß es weiter.

Zur Begründung hieß es, die USA seien der Sicherheit Israels verpflichtet. Es sei für die nationalen Interessen der USA "von entscheidender Bedeutung, Israel bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung einer starken und einsatzbereiten Selbstverteidigungsfähigkeit zu unterstützen".

Anfang Februar hatte Washington den Verkauf von Bomben, Raketen und Ausrüstung im Wert von mehr als 7,4 Milliarden Dollar an Israel genehmigt. Israel setzt US-Waffen im Kampf gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen ein. Nach deren beispiellosem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 startete Israel eine massive Militäroffensive. Am Vorabend des Amtsantritts von Trump trat eine Waffenruhe in dem Palästinensergebiet in Kraft.