USA: Forderung nach mehr Schutz von Demonstranten durch Polizei

Die Polizei in den USA schützt nach Ansicht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International das Grundrecht auf friedliche Versammlung nicht ausreichend. Außerdem werden Proteste und Gegenproteste nicht angemessen vor gewaltsamer Störung durch bewaffnete Gruppen geschützt, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht hervorgeht.

Seit der Tötung von George Floyd durch die Polizei im Mai 2020 finden überall in den USA friedliche antirassistische und politische Proteste sowie Gegenproteste statt. In beinahe 200 Fällen kam es laut Amnesty-Dokumentation zu Gewalt zwischen den Teilnehmern verschiedener Demonstrationen. Laut dem Bericht "Losing the Peace: US Police Failures to Protect Protesters from Violence" gab es in etwa 75 Prozent aller US-Staaten gewaltsame Zusammenstöße zwischen Teilnehmern von Protesten und Gegenprotesten. In ungefähr der Hälfte aller Bundesstaaten habe die Polizei nicht dafür gesorgt, dass Versammlungen friedlich blieben und dass die Teilnehmenden entsprechend geschützt wurden.