Bei Verbrennen von US-Flagge: Trump will Gefängnisstrafe

Wer die amerikanische Flagge verbrennt, sollte nach Meinung von US-Präsident Donald Trump eine Gefängnisstrafe bekommen. "Wer eine Flagge verbrennt, geht für ein Jahr ins Gefängnis - keine vorzeitige Entlassung, nichts", sagte der Republikaner im Weißen Haus.

Er gehe davon aus, dass das Verbrennen der Flagge dann sofort aufhöre. US-Medien erwähnten ein Urteil vom Obersten Gerichtshof aus den 1980ern, wonach das Verbrennen von Flaggen unter freie Meinungsäußerung falle.