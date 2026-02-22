War’s das jetzt mit Trumps Zollkeule?

Donald Trumps Zoll-Niederlage vor dem Supreme Court dürfte die Handelsbeziehungen Europas zu den USA auf geraume Zeit schwer belasten. Nicht nur, weil der wütende US-Präsident zurück schlägt und neue Sonderzölle in Höhe von 15 Prozent angekündigt hat. Auch dem EU-USA-Deal aus dem Sommer 2025 fehlt nun die Basis. Zur Stunde ist unklar, wie es weiter geht. Bernd Lange, Vorsitzender im EU-Handelsausschuss, hat für Montag eine Sondersitzung einberufen, um die Lage neu zu bewerten. „Reines Zollchaos seitens der US-Regierung“, schreibt der Sozialdemokrat auf X. „Niemand kann sich mehr einen Reim darauf machen.“ Schon am Dienstag hätte der Ausschuss über die Gegenleistungen abstimmen sollen, die Ursula von der Leyen Trump einst bei ihrem Deal in Schottland zugesagt hatte – allen voran: die Abschaffung vieler Zölle, die bisher auf US-Agrar- und Industrieexporte in die EU anfallen. Der Beschluss dürfte nun verschoben werden.

Welche konkreten Auswirkungen hat der Gerichtsentscheid auf Europa? EU-Unternehmen können zu viel bezahlte Zölle in Milliardenhöhe zurück fordern. Zuständig ist das Handelsgericht in New York. Wie schnell solche Verfahren angesichts von zig Tausenden Rückforderungsanträgen abgewickelt werden können, steht aber in den Sternen. Möglicherweise dauern die Verfahren Jahre. Kann man sagen, wie viel Trumps Zölle die EU-Wirtschaft gekostet haben? In Summe dürften die bisherigen US-Importzölle einen Betrag von 175 bis 195 Milliarden Dollar in die Staatskasse der USA gespült haben. Der EU-Anteil dürfte sich in einer Größenordnung von 28 Milliarden Euro abspielen, vorrangig durch die Zölle von 50 Prozent auf Stahl und Aluminium. Diese sind vom Entscheid des US-Höchstgerichtes auch nicht betroffen. Haben die Zölle letztlich dazu geführt, das US-Handelsdefizit zu verringern, was ja Trumps Ziel war? Nein, die US-Zölle haben zwar die US-Staatseinnahmen erhöht, aber de facto nichts am stark negativen Saldo aus Exporten und Importen der USA geändert. Konkret übertrafen die Einfuhren die Ausfuhren 2025 um 901,5 Milliarden US-Dollar. Das sind nur zwei Milliarden weniger als im Jahr 2024.