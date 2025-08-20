Trotz drohendem Verbot: Weißes Haus startet TikTok-Account
Zusammenfassung
- Das Weiße Haus hat einen offiziellen TikTok-Account eröffnet, um die Politik von Präsident Trump zu kommunizieren.
- Die Trump-Administration will möglichst viele Zielgruppen und Plattformen erreichen und auf bisherigen Erfolgen bei jungen Wählern aufbauen.
- Es gibt weiterhin Bedenken hinsichtlich der chinesischen Eigentümer von TikTok und möglicher Einflussnahme auf Amerikaner.
Das Weiße Haus hat ein offizielles TikTok-Konto eingerichtet. Das Konto "@whitehouse" nahm am Dienstagabend (Ortszeit) offiziell den Betrieb auf, um die Politik des US-Präsidenten zu kommunizieren, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt.
"Die Trump-Administration ist bestrebt, die historischen Erfolge, die Präsident Trump dem amerikanischen Volk beschert hat, mit so vielen Zielgruppen und Plattformen wie möglich zu kommunizieren", so Leavitt.
Junge Wähler erreichen
US-Präsident Donald Trump hat eine Schwäche für die beliebte App, die mehr als 150 Millionen Nutzer in den USA hat. Er schreibt ihr zu, dass sie ihm geholfen habe, bei jungen Wählern Unterstützung zu gewinnen, als er die Demokratin Kamala Harris bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 besiegte.
Man wolle auf diesen Erfolgen aufbauen und auf eine Weise kommunizieren, wie es keine andere Regierung zuvor getan habe, erklärte Trumps Pressesprecherin. In früheren geheimdienstlichen Bewertungen hieß es, dass die Eigentümer der Kurzvideo-App der chinesischen Regierung verpflichtet sind und dass sie zur Beeinflussung von Amerikanern genutzt werden könnte.
