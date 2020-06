USA: Die Pille wird zum Wahlkampfthema

Fluke – die mittlerweile zur Galionsfigur der Verhütungsbefürworter geworden ist – war es, die Barack Obama am Mittwoch in Denver, Colorado, am Rednerpult ankündigte. Das war kein Zufall. Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten hat bei dem Auftritt vor mehrheitlich weiblichem Publikum vehement für die Gesundheitsreform geworben. In deren Rahmen sollen auch die Kosten von Vorsorgeuntersuchungen für Frauen und zum Teil auch die Kosten von Verhütungsmitteln gedeckt werden. Der im Wahlkampf vorgestellte Plan sieht etwa vor, dass Firmen ihren weiblichen Angestellten Verhütungsmittel zahlen. Mitt Romneys Republikaner bezeichneten das als einen "Krieg gegen die Religion". Romney würde mit seiner Politik die Uhren zurück bis in die 1950er-Jahre drehen, konterte der Präsident am Mittwoch vor der jubelnden Menge. Mit dem Auftritt streckte Obama seine Hand in Richtung Frauen aus, die 53 Prozent der Wahlberechtigten ausmachen. Bei der letzten Wahl hatten 56 Prozent der Amerikanerinnen für ihn gestimmt. Laut Studie der New York Timesstehen vor allem Singlefrauen hinter Obama. Bei ihnen liege er um 29 Prozentpunkte vor Romney, der bei verheirateten Frauen ankommt.