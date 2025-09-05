USA: Bundesrichter kippt Stopp von Auslandshilfen
Ein Bundesrichter hat der Regierung von US-Präsident Donald Trump untersagt, vom Kongress bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe eigenmächtig zu streichen.
US-Bezirksrichter Amir Ali entschied in Washington, dass die Regierung verpflichtet sei, die vom Parlament beschlossenen Haushaltsgesetze zu befolgen. Die Regierung legte am Donnerstag Berufung ein.
Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte: "Präsident Trump hat die exekutive Befugnis sicherzustellen, dass alle Auslandshilfen gegenüber den Steuerzahlern rechenschaftspflichtig sind und mit den 'America First'-Prioritäten übereinstimmen."
Konkret geht es um rund vier Milliarden Dollar von insgesamt 11,5 Mrd. Dollar (9,87 Mrd. Euro), die der Kongress für das Jahr 2024 bewilligt hatte und die am 30. September verfallen. Die Trump-Regierung habe den Stopp der Mittelzuweisungen des Kongresses nicht gerechtfertigt, erklärte Richter Ali.
