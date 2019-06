USA: Biden bei Debatte der Präsidentschaftsbewerber unter Druck

Bei der zweiten TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber ist Umfragefavorit Joe Biden unter Druck geraten. Mehrere der Kandidaten gingen den früheren Vizepräsidenten bei der Debatte in Miami am Donnerstagabend scharf an. Der 38-jährige Abgeordnete Eric Swalwell etwa rief den 76-jährigen Biden auf, er solle "den Stab weitergeben". "Ich halte den Stab immer noch fest", entgegnete Biden.

Die schwarze Senatorin Kamala Harris kritisierte Biden für wohlwollende Äußerungen über die Rassentrennung befürwortende Senatoren in den 1970er-Jahren. Biden erwiderte, er lobe keine "Rassisten".