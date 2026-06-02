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Sicherheitspolitik

Atomwaffen: USA denken laut Bericht über neue Standorte in Europa nach

USA prüfen laut Bericht neue Atomwaffenstandorte in Europa. Gespräche in der NATO laufen.
02.06.2026, 11:35

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Die USA erwägen laut einem Medienbericht eine Ausweitung ihrer nuklearen Präsenz in Europa. Wie die Financial Times berichtet, soll die Regierung in Washington offen für zusätzliche Stationierungen von Atomwaffen über die bisherigen Standorte hinaus sein.

Im Fokus stehen demnach sogenannte Dual-Capable-Flugzeuge (DCA), die sowohl konventionelle als auch nukleare Waffen einsetzen können. Weitere Länder könnten solche Systeme anschaffen und damit Teil der nuklearen Abschreckung werden.

Besonders Staaten an der NATO-Ostflanke, darunter Polen und einige baltische Länder, sollen Interesse an entsprechenden Standorten zeigen. Die Gespräche darüber würden innerhalb der NATO fortgesetzt, eine rasche Einigung gilt laut Bericht jedoch als unwahrscheinlich.

Eine offizielle Bestätigung blieb zunächst aus. Weder das US-Präsidialamt noch das Verteidigungsministerium in Washington oder die NATO reagierten auf entsprechende Anfragen.

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Derzeit beteiligen sich Deutschland, Belgien, Italien, die Niederlande und die Türkei an der sogenannten nuklearen Teilhabe. Sie halten Flugzeuge bereit, die im Konfliktfall US-Atomwaffen transportieren können.

Der Leiter der Abteilung für politische Angelegenheiten im Pentagon, Elbridge Colby, hatte zuvor erklärt, dass die USA ihre Atomwaffen weiterhin zum Schutz der NATO-Mitglieder einsetzen würden, auch wenn europäische Verbündete mehr Verantwortung bei konventionellen Streitkräften übernehmen.

USA NATO
Agenturen, PEKO  | 

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