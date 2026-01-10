Ausland

Großoffensive der USA: Mehrere IS-Ziele in Syrien angegriffen

US-SYRIA-CONFLICT-TROOPS
Das US-Militär hat am Samstag groß angelegte Luftangriffe gegen IS-Ziele in ganz Syrien durchgeführt. Das bestätigte das US-Zentralkommando.
10.01.26, 22:10

Das US-Militär hat am Samstag bekannt gegeben, dass es groß angelegte Angriffe gegen mehrere Ziele der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in ganz Syrien durchgeführt hat. "Die heutigen Luftangriffe richteten sich gegen den IS in ganz Syrien", erklärte das US-Zentralkommando in einer Stellungnahme.

"Feinde gejagt und getötet": USA greifen IS-Ziele in Syrien an

Dies ist die zweite Operation des US-Militärs gegen IS-Ziele in Syrien seit dem 19. Dezember, nachdem zwei Soldaten der Iowa National Guard und ihr US-amerikanischer Dolmetscher von einem IS-Schützen getötet worden waren, berichtete der US-Sender Fox News.

Agenturen, pres 

Kommentare