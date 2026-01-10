Großoffensive der USA: Mehrere IS-Ziele in Syrien angegriffen

Das US-Militär hat am Samstag bekannt gegeben, dass es groß angelegte Angriffe gegen mehrere Ziele der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in ganz Syrien durchgeführt hat. "Die heutigen Luftangriffe richteten sich gegen den IS in ganz Syrien", erklärte das US-Zentralkommando in einer Stellungnahme.