US-Vizepräsident Vance hält Aliens für "Dämonen"
US-Vizepräsident JD Vance ist nach eigenem Bekunden "besessen" vom Thema UFOs - und hält Aliens für "Dämonen". Vance äußerte sich am Freitag beim konservativen Podcaster Benny Johnson zur Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Akten der Regierung zu UFOs und möglichen Außerirdischen veröffentlichen zu wollen.
"Ich habe noch nicht ausreichend Zeit dafür aufwenden können, um es wirklich zu verstehen, aber ich werde das tun, glauben Sie mir", sagte Vance lachend. "Ich bin besessen davon." Er habe noch drei Jahre als Vizepräsident vor sich - und wolle diese Zeit nutzen: "Ich werden den UFO-Akten auf den Grund gehen."
"Himmlische Wesen"
Mit Blick auf die Frage nach möglichem außerirdischen Leben sagte Vance: "Ich glaube nicht, dass es Aliens sind. Ich denke, es sind Dämonen." Das sei das christliche Verständnis von "himmlischen Wesen, die herumfliegen und seltsame Dinge mit Menschen anstellen", sagte der Katholik.
Trump hatte im Februar angekündigt, er wolle Regierungsakten zu "außerirdischem Leben, unbekannten Luftphänomenen (UAP) und unbekannten Flugobjekten (UFOs)" veröffentlichen lassen. Der frühere US-Präsident Barack Obama hatte zuvor in einem Podcast auf die Frage nach der Existenz von Außerirdischen geantwortet: "Es gibt sie, aber ich habe sie nicht gesehen." Später relativierte Obama diese Aussage. Trump warf dem Ex-Präsidenten vor, "geheime Informationen" preisgegeben zu haben.
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