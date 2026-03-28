US-Vizepräsident Vance hält Aliens für "Dämonen"

US-Vizepräsident JD Vance ist nach eigenem Bekunden "besessen" vom Thema UFOs - und hält Aliens für "Dämonen". Vance äußerte sich am Freitag beim konservativen Podcaster Benny Johnson zur Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Akten der Regierung zu UFOs und möglichen Außerirdischen veröffentlichen zu wollen.

"Ich habe noch nicht ausreichend Zeit dafür aufwenden können, um es wirklich zu verstehen, aber ich werde das tun, glauben Sie mir", sagte Vance lachend. "Ich bin besessen davon." Er habe noch drei Jahre als Vizepräsident vor sich - und wolle diese Zeit nutzen: "Ich werden den UFO-Akten auf den Grund gehen."