US-"Shutdown": Trump weist Kompromissvorschlag zurück

"Soll Notstand ausrufen"

Wenn in dieser Zeit dann keine Einigung mit den Demokraten erreichbar sei, solle der Präsident den nationalen Notstand ausrufen, um sich die ihm bisher verweigerte Milliardensumme für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko zu besorgen, sagte Graham dem Fernsehsender Fox News. Der Senator ist ein Vertrauter des Präsidenten und steht mit diesem in regelmäßigem Kontakt.

Trump hatte selber wiederholt die Option ins Spiel gebracht, dass er den Notstand an der Grenze ausrufen könnte, um sich die Mauer-Milliarden unter Umgehung des Kongresses zu beschaffen. Am Freitag hatte er von dieser Idee jedoch vorerst Abstand genommen. Am Montag bekräftigte Trump, er habe die Ausrufung des Notstands nicht vor.

Sollte der Präsident letztlich doch den Notstand deklarieren, würde dies voraussichtlich zähe Justizstreitigkeiten bis hin zum Obersten Gericht auslösen.