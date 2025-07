US-Regierung will weitere Universitäten mit Strafen belegen

Nach Angaben eines Regierungsvertreters, der ungenannt bleiben wollte, wirft die US-Regierung mehreren Universitäten, darunter der Elite-Universität Harvard , vor, nicht ausreichend gegen Antisemitismus vorgegangen zu sein. Nach Zahlung der Geldstrafen sollen dann ausgesetzte Bundesmittel wieder an die Universitäten fließen.

Die US-Regierung will laut einem Insider Geldstrafen von weiteren US-Universitäten verlangen.

Hauptziel soll Einigung mit Harvard sein

Nach Angaben des Regierungsvertreters ist eine Vereinbarung mit Harvard, der ältesten und reichsten Universität der USA, ein Hauptziel der Regierung. Harvard hat die US-Regierung verklagt, um die Zahlung von blockierten Fördermitteln unter anderem für medizinische Forschungsprojekte zu erreichen.

US-Präsident Donald Trump und sein Team nutzen Fördermittel des Bundes, um Veränderungen an US-Universitäten zu erzwingen. Nach Ansicht Trumps herrschen an vielen US-Universitäten Antisemitismus und linksradikales Gedankengut.

Die Columbia University in New York hatte am Mittwoch mitgeteilt, im Rahmen einer Einigung mit der Regierung mehr als 200 Millionen Dollar (170,59 Mio. Euro) zu zahlen, um die meisten der ausgesetzten Bundesmittel wieder zu erhalten. Die Trump-Regierung sieht das Abkommen nach Angaben des Regierungsvertreters als Vorbild für weitere Abkommen mit anderen Universitäten.