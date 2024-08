US-Raketen in Deutschland: Jeder Zweite befürchtet Eskalation des Russlandskonfliktes

Die Hälfte der Deutschen befürchtet eine Eskalation des Konflikts mit Russland , wenn in Deutschland weitreichende US-Raketen stationiert werden.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Zeitungen der Funke Mediengruppe bejahten 50 Prozent, dass es durch das Vorhaben zu einer Eskalation kommen könnte. 38 Prozent glauben dies demnach nicht, zwölf Prozent sind demnach unentschieden. Civey befragte vom 5. bis 7. August rund 5.000 Bundesbürger ab 18 Jahren.

Am Rande des NATO-Gipfels im Juli hatten das Weiße Haus und die Bundesregierung bekanntgegeben, dass die USA von 2026 an in Deutschland wieder Waffensysteme stationieren wollen, die weit bis nach Russland reichen. Genannt wurden Tomahawk-Marschflugkörper, SM-6-Raketen und neue Hyperschallwaffen.