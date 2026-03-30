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Das US-Militär errichtet nach Angaben von Präsident Donald Trump einen "gewaltigen Komplex" unter dem im Bau befindlichen neuen Ballsaal des Weißen Hauses in Washington. "Er befindet sich im Bau. Wir kommen gut voran. Wir sind vor dem Zeitplan", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) Journalisten an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One. Der Ballsaal werde praktisch zu einer "Hülle" für den Bereich darunter.

Nähere Angaben zu dem unterirdischen Komplex machte Trump nicht. Informationen zu dem Vorhaben seien überhaupt erst durch eine "dumme Klage" an die Öffentlichkeit gelangt, sagte er. Frühere Berichte sprachen von einem unterirdischen Besucherzentrum unter dem neuen Bauteil. Kosten mit 400 Mio. Dollar angegeben Trump hatte den Ostflügel des Weißen Hauses im Oktober abreißen lassen, um Platz für den Ballsaal zu schaffen. Dieser soll laut Trump Platz für tausend Gäste bieten. Inzwischen gibt der Präsident die Kosten mit 400 Millionen Dollar (347,31 Mio. Euro) an - das Doppelte des ursprünglich geplanten Betrages.