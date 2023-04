US-Militär: Führender IS-Vertreter in Syrien getötet

Afghanistan bildet mit Burkina Faso, Somalia, Mali, Syrien, Pakistan, dem Irak und Nigeria die Gruppe jener Länder, in denen die Auswirkungen des Terrorismus "sehr groß" sind. "Groß" sind die Terrorauswirkungen unter anderem in Indien (Platz 13), Ägypten (16) und Kenia (20). In der dritten von sechs Gruppen befinden sich etwa die Türkei (Platz 23), Israel (25), die USA (30), Griechenland (31), Frankreich (34) und Deutschland (35).

Österreich liegt auf Platz 61 der Rangliste und damit in der vorletzten Staatengruppe, der "geringe" Terrorauswirkungen attestiert wird. Gegenüber dem Index des Jahres 2022 ist dies ein Rückgang von acht Plätzen, was eine Verbesserung der Situation anzeigt. Die Tatsache, dass Mexiko (72) oder die Ukraine (73) in der Gruppe der Staaten mit "sehr geringen" Terrorauswirkungen liegen, zeigt, wie wenig der Index über die allgemeine Sicherheitssituation in den untersuchten Ländern aussagt.