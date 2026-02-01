US-Gericht ordnet Freilassung von Fünfjährigem an

Ein Bundesrichter im US-Bundesstaat Minnesota hat die Freilassung eines Vaters und seines fünfjährigen Sohnes angeordnet, die bei einer Razzia der Einwanderungsbehörde festgenommen worden waren. Dies geht aus einer am Samstag veröffentlichten Gerichtsentscheidung hervor.

Der Fünfjährige war durch ein Foto bekannt geworden, das ihn mit einer blauen Hasenmütze vor seinem Haus zeigt, während Bundesbeamte in der Nähe stehen.