US-Außenminister Rubio in zu großen Schuhen: Foto geht viral

Lebt US-Außenminister Marco Rubio auf zu großem Fuß? In Online-Medien gehen derzeit Bilder viral, die Rubio in übergroßen Schuhen zeigen. Laut Wall Street Journal könnte dafür Präsident Donald Trump verantwortlich sein. Er habe sein Kabinett mit Schuhen seiner bevorzugten Marke Florsheim ausstatten lassen, hatte das Blatt berichtet - und offenbar wage es niemand, die Trump-Schuhe nicht zu tragen.

"Alle haben Angst, sie nicht zu tragen" Das online millionenfach aufgerufene Bild von Rubio scheint den rechten Fuß des 54-Jährigen in einem zu großen schwarzen Lackschuh zu zeigen, die Fußbekleidung ragt deutlich über die Ferse hinaus. Es ist die Vergrößerung einer Aufnahme, die Rubio im Kongress zeigt. Das Originalfoto stammt offenbar vom 7. Jänner und zeigt den Außenminister mit dem Demokratenführer im Senat, Chuck Schumer, wie Aufnahmen aus anderen Perspektiven zeigen. Rubio hatte den Kongress an diesem Tag über Venezuela informiert. Das Wall Street Journal schreibt, Trump versorge sein gesamtes politisches Umfeld mit den Florsheim-Schuhen, die er selbst auch trage. "Alle Jungs haben sie", zitiert das Blatt eine ungenannte Mitarbeiterin des Weißen Hauses. Eine andere scherzte demnach: "Es ist zum Schreien komisch, weil alle Angst haben, sie nicht zu tragen."