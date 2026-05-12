US-Militärflugzeuge drangen ohne Genehmigung in Österreichs Luftraum ein
Gleich an zwei Tagen in Folge herrschte Alarm bei den österreichischen Luftstreitkräften: Sowohl am Sonntag als auch Montag ließ das Bundesheer Eurofighter aufsteigen, um zwei Maschinen der US-Air-Force zu identifizieren. Sie waren ohne die erforderlichen Genehmigungen in den Luftraum eingedrungen.
Bundesheer-Sprecher Michael Bauer gab den Vorfall vom Montag auf X bekannt. "Auslösung Priorität A und Einsatz von zwei Eurofightern auf Grund Überflug von zwei PC12 der US Air Force um 12:31 Uhr zum Zweck der Identifizierung", schrieb er. Dem Schweizer Portal 20 Minuten gegenüber bestätigte er dasselbe Szenario für Sonntag. Da seien ebenso zwei Maschinen des Typs PC12 über Oberösterreich ausgemacht worden, wohl auch ohne Genehmigungen.
Diplomatische Konsequenzen
Die Maschinen seien im Raum des Toten Gebirges unterwegs gewesen. Als die Eurofighter sie abgefangen hatten, hätten die Air-Force-Flugzeuge abgedreht und seien nach München zurückgekehrt, so Bauer.
Die Flugzeuge waren keine Kampfjets, sondern Propellermaschinen des Schweizer Herstellers Pilatus Aircraft. Welchen Zweck die Überflüge hatten, ist unklar; gröbere Konsequenzen werde der Vorfall aber wohl keine haben. Bauer schrieb, die Sache werde diplomatisch geklärt. Die PC12 werden bei der Air Force für Aufklärungs- und Überwachungszwecke eingesetzt.
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