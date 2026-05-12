US-Militärflugzeuge drangen ohne Genehmigung in Österreichs Luftraum ein

Gleich an zwei Tagen in Folge herrschte Alarm bei den österreichischen Luftstreitkräften: Sowohl am Sonntag als auch Montag ließ das Bundesheer Eurofighter aufsteigen, um zwei Maschinen der US-Air-Force zu identifizieren. Sie waren ohne die erforderlichen Genehmigungen in den Luftraum eingedrungen.

Bundesheer-Sprecher Michael Bauer gab den Vorfall vom Montag auf X bekannt. "Auslösung Priorität A und Einsatz von zwei Eurofightern auf Grund Überflug von zwei PC12 der US Air Force um 12:31 Uhr zum Zweck der Identifizierung", schrieb er. Dem Schweizer Portal 20 Minuten gegenüber bestätigte er dasselbe Szenario für Sonntag. Da seien ebenso zwei Maschinen des Typs PC12 über Oberösterreich ausgemacht worden, wohl auch ohne Genehmigungen.