Acht Jahre Haft für Maja T. wegen mutmaßlichen Angriffs auf Neonazi

Im Prozess gegen Maja T. wegen lebensbedrohender Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung hat das Budapester Stadtgericht ein Urteil gefällt: T. muss wegen Angriffen auf Rechtsextremisten in Budapest acht Jahre ins Gefängnis.

T. war im Dezember 2023 in Berlin auf Betreiben von ungarischen Behörden festgenommen worden. Der non-binären Person wurde vorgeworfen, im Februar 2023 gemeinsam mit weiteren antifaschistischen Aktivisten Angehörige der rechtsextremen Szene in Budapest attackiert zu haben. Die Anklage warf Maja T. die Beteiligung an zwei dieser Angriffe vor und hatte 24 Jahre Gefängnis gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, dagegen kann noch berufen werden.

Dass die deutschen Behörden Maja T. im Juni 2024 an Ungarn auslieferten, wurde heftig kritisiert, ebenso die Haftbedingungen vor Ort. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Auslieferung rechtswidrig war.

Dünne Beweislage

Etwa 20 deutsche und andere mutmaßliche Linksextremisten hatten zwischen dem 9. und 11. Februar 2023 an fünf Orten der ungarischen Hauptstadt Menschen mit Schlagstöcken, Gummihämmern und Pfefferspray angegriffen. Die opfer sollen am sogenannten "Tag der Ehre" teilgenommen haben, einem jährlichen SS-Gedenken, das die Behörden in Budapest tolerieren. Bei den Angriffen sollen neun Menschen verletzt worden sein, vier von ihnen schwer.