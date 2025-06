UNO-Konferenz in Sevilla: Globales Ringen um Entwicklungshilfe ohne USA

Es war eine seiner ersten Amtshandlungen: Kaum zurück im Weißen Haus, setzte Donald Trump per präsidialem Dekret die US-Auslandshilfen aus. Kurz darauf kappte der US-Präsident mehr als 80 Prozent der Mittel der Entwicklungsagentur USAID - und damit rund ein Viertel der gesamten internationalen Entwicklungsfinanzierung.

Mit rund 65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 waren die Vereinigten Staaten zuvor der mit Abstand größte Geldgeber in der globalen Entwicklungszusammenarbeit. Diese Zeiten sind vorbei, und die UN-Mitgliedstaaten sind nun bemüht, den schlimmsten Schaden abzuwenden. Am Montag hat in Sevilla die vierte UN-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung begonnen.