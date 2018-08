UNHCR: Menschen auf italienischem Schiff brauchen Hilfe

Nach dem Anlegen in Italien dürfen 177 gerettete Flüchtlinge an Bord eines Schiffs der italienischen Küstenwache weiterhin nicht an Land gehen. "Die Menschen an Bord sind misshandelt (und) gefoltert worden und sind Opfer des Menschenhandels", erklärte die Sprecherin des UNO-Flüchtlingshilfswerks ( UNHCR) in Italien, Carlotta Sami, am Dienstag auf Twitter.

"Sie brauchen dringend Hilfe und das Recht darauf, Asyl zu beantragen. Das ist ein fundamentales Recht, kein Verbrechen", so Sami. Die Menschen waren am Donnerstag von einem Boot in der Such- und Rettungszone Maltas aufgenommen und auf das Schiff "Diciotti" gebracht worden.

Die Italiener brachten 13 Menschen, die dringend medizinisch versorgt werden mussten, auf die Mittelmeerinsel Lampedusa. Die "Diciotti" sollte die anderen Migranten nach Malta bringen. Dafür wurde ihr aber von Malta die Erlaubnis verweigert.