UN: Hunderte von Patienten sitzen in Gaza-Krankenhäusern fest

Hunderte Patientinnen und Patienten sitzen in Krankenhäusern im Norden des Gazastreifens fest und sind physisch nicht in der Lage, in den Süden zu gelangen, so der Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA).

