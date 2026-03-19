Umfrage: US-Bürger erwarten Bodenkrieg im Iran – lehnen ihn jedoch ab

Eine Mehrheit der US-Bürger rechnet mit einem Befehl von Präsident Donald Trump für einen groß angelegten Bodenkrieg im Iran, doch nur eine Minderheit befürwortet einen solchen Schritt. Einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zufolge gehen 65 Prozent der Amerikaner davon aus, dass Trump Truppen in den Iran schicken wird. Unterstützung findet diese Vorstellung bei sieben Prozent der Befragten.

Trumps allgemeine Zustimmungswerte in der Bevölkerung stiegen um einen Prozentpunkt auf 40 Prozent. Die Fehlerquote der am Donnerstag abgeschlossenen Umfrage lag bei etwa drei Prozent.

37 Prozent der Amerikaner für Angriff

Die Umfrage erfolgt zeitgleich zu Berichten, wonach die US-Regierung die Entsendung tausender zusätzlicher Soldaten in den Nahen Osten erwägt. Die bisherigen US-Angriffe auf den Iran stoßen bei den Anhängern von Trumps Republikanern auf breite Zustimmung.

Bei den Republikanern befürworten 77 Prozent die Angriffe, verglichen mit sechs Prozent der Demokraten. Insgesamt stimmen der Umfrage zufolge 37 Prozent der Amerikaner dem militärischen Vorgehen zu, während 59 Prozent es ablehnen.