Ausland

Ukraine: Sicherheitsabkommen mit USA laut Selenskij fast fertig

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Cyprus
Bei Treffen von Vertretern beider Länder am Mittwoch in Paris seien „komplexe Fragen“ des Rahmenwerks zur Beendigung des Krieges erörtert worden, schreibt der ukrainische Präsident auf der Plattform X.
08.01.26, 13:56

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Das bilaterale Sicherheitsabkommen zwischen der Ukraine und den USA steht laut Präsident Wolodimir Selenskij kurz vor dem Abschluss mit US-Präsident Donald Trump. Bei Treffen von Vertretern beider Länder am Mittwoch in Paris seien „komplexe Fragen“ des Rahmenwerks zur Beendigung des Krieges erörtert worden, schreibt Selenskij auf der Plattform X. 

Verbindliche Sicherheitsgarantien und 90 Milliarden Euro für Ukraine

„Wir gehen davon aus, dass die amerikanische Seite mit Russland in Kontakt treten wird, und wir erwarten eine Rückmeldung, ob der Aggressor wirklich bereit ist, den Krieg zu beenden.“

Weitere Infos in Kürze

Mehr zum Thema

Donald Trump Ukraine
Agenturen, ek  | 

Kommentare