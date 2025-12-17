Ukraine: USA und Russland verhandeln am Wochenende in Miami
An den Gesprächen sollen der US-Gesandter Witkoff, Trump-Schwiegersohn Kushner und der russische Staatsfonds-Chef Dmitrijew teilnehmen.
Die USA und Russland wollen einem Medienbericht zufolge am Wochenende in Miami über ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine verhandeln.
An den Gesprächen sollen der US-Gesandte Steve Witkoff, der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, sowie der Chef des russischen Staatsfonds, Kirill Dmitrijew, teilnehmen, berichtete das Magazin Politico unter Berufung auf zwei Insider.
Kommentare